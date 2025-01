Ilveggente.it - Pronostici Serie B 18 gennaio: in arrivo l’ottavo “under” di fila

Leggi su Ilveggente.it

B, la Cremonese di Stroppa ha l’occasione di consolidare il quarto posto nella sfida con il Cosenza mentre promette equilibrio Cittadella-Mantova. Nessun big match ma tante sfide interessanti, specie in ottica salvezza. Sono cinque le gare in programma nel sabato pomeriggio dellaB, valide per la giornata numero 22, la terza del girone di ritorno. La Cremonese di Giovanni Stroppa ancora non corre ma sta trovando un po’ di continuità e domenica scorsa ha fatto registrare la seconda vittoria nelle ultime tre giornate, strapazzando a domicilio il Frosinone (0-3), finito k.o. già ad inizio ripresa. I grigiorossi, imbattuti da oltre un mese, in questo turno hanno l’occasione di consolidare il quarto posto – la distanza dalla seconda piazza è ormai siderale, con il Pisa volato a +13 – nella sfida con il Cosenza, ultimo in classifica insieme alla Salernitana.