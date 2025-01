Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 18 gennaio: due scontri diretti da gol e over

, si ritorna subito a giocare in Germania dopo uno scoppiettante turno infrasettimanale: il Bayern Monaco ospita il Wolfsburg. Si torna immediatamente in campo indopo il turno infrasettimanale. Questo turno coincide con la prima giornata del girone di ritorno ed al giro di boa è il Bayern Monaco a guardare tutti dal basso verso l’alto, anche se i campioni in carica del Bayer Leverkusen stanno facendo di tutto per impedire ai bavaresi di andare in fuga. È di 4 punti, nel momento in cui scriviamo, il vantaggio degli uomini di Vincent Kompany nei confronti delle Aspirine di Xabi Alonso.18: “gol” assicurati in questi(Ansa) – Ilveggente.itMercoledì scorso il Bayern Monaco ha subito replicato ai rossoneri, che 24 ore prima si erano imposti 1-0 sul sorprendente Mainz: goleada (5-0) al malcapitato Hoffenheim e distanze ristabilite nei confronti di Schick e compagni.