Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1 di oggi, 17 Gennaio 2021

Mattina
06:47 - A-Team
Lori viene rapita e portata in un paesino in Messico. L'A-Team parte alla volta dell'America Latina.
VISIONE ADATTA A TUTTI

07:38 - A-Team
L'A-Team viene scritturato per interpretare un film su un mostro. Arrivati nel paese scelto per girare gli esterni, ricevono un'accoglienza tutt'altro che calorosa.

08:35 - Chicago Fire
Problemi di bilancio costringono l'amministrazione dei vigili del fuoco di Chicago a effettuare tagli alle spese, che culminano con la chiusura di alcune caserme.
VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

09:31 - Chicago Fire
Una serie di incendi si abbatte sul distretto 51. Stando al modus operandi, Severide sospetta di Big John, ma le indagini portano altrove.
QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

10:28 - Chicago Fire
Heather affida i suoi figli Griffin e Ben a Casey durante la sua prigionia. Severide deve trovare delle prove per confermare i suoi sospetti circa l'identita' del piromane.
QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

11:23 - C.