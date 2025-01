Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni Serie A, orari e dove vedere le partite della giornata 21

Milano, 17 gennaio 2025 - La 21esimadiA si apre con l'anticipo del venerdì fra Roma e Genoa. Le gare più attese sono in programma di sabato: parliamo di Juventus-Milan e soprattutto di Atalanta-Napoli, con la Dea che ha l'occasione di portarsi a -1 dal primo posto. L'Inter proverà a sfruttare il confronto del Gewiss Stadium in occasione del duello casalingo contro l'Empoli. Trasferta a Verona per la Lazio, mentre la Fiorentina ospita il Torino. In chiave salvezza, occhio a Parma-Udinese e Cagliari-Lecce. Completano il quadro Bologna-Monza e Como-Udinese, con quest'ultima che andrà in scena lunedì chiudendo il turno. Il programma delle gare evederle Roma-Genoa: venerdì 17 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Bologna-Monza: sabato 18 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Juventus-Milan: sabato 18 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Atalanta-Napoli: sabato 18 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Fiorentina-Torino: domenica 19 gennaio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Parma-Venezia: domenica 19 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e diretta streaming su Dazn; Cagliari-Lecce: domenica 19 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Hellas Verona-Lazio: domenica 19 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Inter-Empoli: domenica 19 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Como-Udinese: lunedì 20 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn LeRoma-Genoa Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.