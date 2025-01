Lanazione.it - Prato, il Capodanno cinese ora è un brand: “Un’occasione di crescita per tutti”

, 17 gennaio 2025 – Untotalmente inclusivo. Quest’anno si parte con i festeggiamenti il 28 gennaio e la campana del Tempio buddista segnerà l’inizio dell’anno del Serpente. Il programma è stato presentato ieri, in Comune, ed offre oltre alla tradizionali sfilate del dragone, organizzate dall’associazionedel Tempio Buddista Pu Hua Si, che si terranno l’8 e 9 febbraio per le strade del Macrolotto 1 (Iolo e Tavola) e dal Tempio di piazza della Gulchierina a piazza Santa Maria delle Carceri, tante iniziative collaterali. L’obiettivo è valorizzare il potenziale turistico di una tradizione che unisce religione e cultura. Quest’anno è nato il”, che comprende anche il logo “Macrolotto ZeroGlobal Experienze”, un marchio che raccoglie tutte le iniziative collegate alorganizzate in collaborazione con associazioni di categoria, scuole e enti di promozione culturale.