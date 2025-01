Game-experience.it - PlayStation, l’elenco dei live-service cancellati da Sony dimostra che la strategia è fallita

ha annunciato la suaper inel 2022, ma i risultati sono stati disastrosi. Delle 12 produzioni pianificate, 7 sono state cancellate prima del lancio, tra cui giochi legati a franchise di rilievo come The Last of Us e God of War.A queste si aggiunge il fallimento di Concord, ritirato dopo appena due settimane per vendite deludenti e classificato come uno dei peggiori fiaschi nella storia dell’intrattenimento. Anche Twisted Metal e un gioco di Bend Studio hanno fatto la stessa fine, mentre gli sviluppatori di alcuni titoli, come London Studio, sono stati completamente chiusi.Solo Helldivers 2, rilasciato nel 2024, ha avuto un’accoglienza estremamente positiva. Altri progetti, come Fairgame$, Marathon e il vociferato Horizon Online, restano in sviluppo, ma il loro futuro è incerto.