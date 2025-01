Game-experience.it - PlayStation ha cancellato un God of War live-service di Bluepoint Games ed il gioco di Bend Studio

Jason Schreier ha rivelato chehadue giochi non annunciati in precedenza presso due dei suoi principali team di sviluppo: si tratta nello specifico di. Il primo team era al lavoro nello specifico su un capitolo di God of War appartenente al genere dei.Il giornalista ha rivelato con un nuovo articolo su Bloomberg che i titoli, pressocon sede in Oregon econ sede in Texas, erano entrambi progetti “” progettati per avere entrate ricorrenti dai giocatori.Jason Schreier ha aggiunto che i giochi cancellati facevano parte di una strategia in corso per ipresso l’azienda giapponese, tipologia di titoli che non ha prodotto dei risultati a dir poco altalenanti, con Helldivers 2 in grado di imporsi come un grande successo ma con Concord che si è rivelato un grade flop.