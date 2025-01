Quotidiano.net - Pensioni, il governo ‘congela’ l’Istat. “Stop all’innalzamento dei requisiti”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 gennaio 2025 – Ilè pronto a bloccare o, meglio, a sterilizzare i possibili e futuri innalzamenti deiprevidenziali, età pensionabile e contributi, correlati all’aspettativa di vita come calcolata da Istat e Ragioneria generale dello Stato. A indicare questa strada sono sia il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sia la ministra del Lavoro, Marina Calderone. E, del resto, in questo senso si era espresso anche l’uomo delledella Lega, il sottosegretario Claudio Durigon. “Come ha già detto il mio collega Giorgetti – spiega la responsabile del dicastero di Via Veneto – siamo entrambi chiamati a fare riflessioni sul tema delle. I dati Istat sono importanti, è importante tenere conto delle indicazioni, ma serve una valutazione politica e anche un consolidamento dei dati che aspettiamo nei prossimi mesi”.