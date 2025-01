Ilnapolista.it - Pellegrini: «Evito di pensare che potrebbe essere il mio ultimo anno alla Roma»

Lorenzonon ha vissuto momenti facili; il capitano giallorosso si è sentito spesso attaccato dai tifosi per le prestazioni deludenti della squadra. Ne ha parlato nella sua intervista al Corriere dello Sport.: «dicheil mio»La fascia da capitano:«Pesa, ma non mi ha cambiato di una virgola, né responsabilizzato maggiormente. Perché lal’ho sempre presa molto seriamente. Ormai sono all’ottavo, ma mi alleno a Trigoria, che è casa, da quando di anni ne avevo nove. Ai compagni ho sempre cercato di far capire cosa significasse giocare nella, che non è una squadra qualsiasi».Sei riuscito a sapere cosa aveva spinto l’Olimpico a fischiarti ripetutamente?«I risultati hpeggiorato il clima in generale.