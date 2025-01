Lanazione.it - Parcheggi, scattano le nuove tariffe. Aumento a un euro in zona gialla. Stalli scontati il sabato pomeriggio

Leggi su Lanazione.it

Non solo gli aumenti che per settimane hanno caratterizzato il dibattito politico – la cancellazione della tariffa relativa alla fascia verde e l’, fino a unall’ora, per gliin– ma anche l’introduzione e la conferma di una serie di agevolazioni. Il Comune, con un’ordinanza ad hoc, ha recepito le misure nel piano della sosta del centro città, pubblicata l’altro ieri. Un dispositivo che segue l’apertura dei nuovimultipiano, e che conferma le agevolazioni tariffarie neia rotazione e quindi il costo di 50 centesimi per due ore ildalle 16.30 alle 20 in piazza Cavour;scontate ildalle 15 alle 20 (1,50per due ore, con tariffa frazionata di cinquanta centesimi per 80 minuti) in piazza Beverini, piazza Chiodo, viale Garibaldi, via Persio, viale Minzoni nel tratto compreso tra viale Italia e viale Mazzini, via D’Azeglio nel tratto compreso tra via Mazzini e via Minzoni, viale Mazzini nel tratto compreso tra via XX settembre e via d’Azeglio, via Micca nel tratto compreso tra viale Italia e via Mazzini.