Parcheggi, il commissario non tocca le tariffe

Sono troppi i cantieri che sottraggonoin centro a Osimo e a inizio anno, di nuovo, i residenti tornano a protestare per la difficoltà che riscontrano ogni giorno a trovareo nonostante il pagamento dei permessi sosta. E’ ora di rinnovarli per il 2025 e tanti insorgono. Proprio ieri mattina è stato aggiornato il portale con tutti i riferimenti e la commissaria Grazia Branca è in procinto di pubblicare la delibera di proroga per ledella sosta. Da lunedì al via pagamenti online per i pass mentre dal 4 febbraio chi vorrà farli in ufficio dovrà recarsi al comando previo appuntamento telefonico. Il permesso dell’anno 2024 sarà comunque valido fino al 28 febbraio. "Ledei permessi rimangono invariate, non sono statete e saranno tali fino a giugno – ha detto la commissaria -.