Pallavolo Casciavola, derby con il Migliarino Volley per la Verodol

Pisa, 17 gennaio 2025 - In serie C si chiude il girone di andata e sabato 18 gennaio alle 21 laCBDospita al Pala Pediatrica ilin una sfida molto importante per provare a lasciare le zone basse della classifica. Contro la neopromossa allenata dalla ex Sabrina Bertini la formazione rossoblù deve trovare quella continuità che fino ad oggi è mancata e che le ha, da una parte impedito ancora di conquistare una vittoria piena da tre punti, dall’altra fatto giocare ben otto tie break, cinque dei quali vinti. In casa rossoblù è corsa contro il tempo per cercare di recuperare Barsacchi infortunatasi sabato scorso a Follonica, mentre non sarà certamente della partita Jessica Vaccaro ancora bloccata dalla distorsione alla caviglia patita a Donoratico nel dicembre scorso.