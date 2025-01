Lanazione.it - Palestre, impianti e la nuova piscina. Pistoia, fra grandi progetti e attese infinite

, 17 gennaio 2025 – PalaMaltinti nell’area ex Pallavicini per dare alla città quella struttura polivalente che sogna da decenni e che non ha mai avuto. PalaBottegone, come potrebbe essere nominata lapalestra che sorgerà accanto all’attuale “Martin Luther King”, per dare respiro alle richieste della frazione più popolosa di tutto il comune. E poi l’attesa, seppur oramai ritardata di diversi mesi, di riavere disponibili lae palestra “Silvano Fedi” in via Panconi. A livello di infrastrutture, sono questi tre gli asset principali degli investimenti che sono in corso – o verranno fatti – sul territorio in tema disportivi. Lo striscione del traguardo è vicino, o perlomeno si spera, per lae palestra sul retro di viale Adua: fondi Pnrr accaparrati dalla Provincia, cantiere già operativo da tre anni ma ancora non c’è il “disco verde” e potrebbe non arrivare almeno fino all’estate.