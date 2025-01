Oasport.it - Pagelle superG Wengen 2025: Von Allmen si sblocca, Paris si rivede, Odermatt non brilla

Franjo von10: che questo ragazzo avesse talento da vendere lo avevamo visto, ma questa vittoria lo testimonia in maniera tangibile. Sisul Lauberhorn, a, al termine di una prova straordinaria, sfruttando al massimo il pettorale n.3. Dopo il podio in discesa in Val Gardena, un altro secondo posto a Bormio, il successo era nell’aria e oggi arriva in maniera strameritata, con una parte centrale di pista in cui ha fatto un altro sport rispetto agli altri.Vincent Kriechmayr 9: il “vecchio” austriaco araramente tradisce. Terzo podio su questa pista sulla quale aveva già vinto due volte in discesa, ma mai aveva colto una top 3 in. Oggi deve un po’ mangiarsi le mani per aver perso qualcosa di troppo nella parte alta, altrimenti avrebbe vinto, visto il distacco recuperato nella seconda parte.