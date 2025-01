Zon.it - Pagani, area sottostante il cavalcavia di via Leopardi. Pulizia e rafforzamento dei controlli

ildi via, avviata ladopo gli sversamenti selvaggi della scorsa settimana. A seguito dell’abbandono selvaggio di rifiuti di ogni genere, in maggior parte rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi, nell’ildel cimitero comunale, questa mattina hanno avuto inizio, con l’ausilio di una ditta specializzata individuata dalla Sam, guidata dall’ing. Antonio Sicignano, le operazioni didell’. L’intervento è stato seguito in tutte le varie fasi dal consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano, su mandato del sindaco De Prisco.I materiali rinvenutiTra il materiale rinvenuto comprendente materiale di risulta proveniente da demolizioni, abbigliamento e rifiuti tessili scarti di attività industriali di confezionamento, contenitori contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici esauriti, sono stati individuati anche rifiuti combusti ed altri rifiuti speciali pericolosi per i quali, prima della necessaria rimozione, è necessaria una messa in sicurezza ed un preventivo esame di laboratorio.