Bergamonews.it - Ospedale di Seriate, inaugurata la nuova Tac per le urgenze

Leggi su Bergamonews.it

la Tac del quartiere radiologico del pronto soccorso dell’Bolognini di. Il taglio del nastro è avvenuto oggi, venerdì 17 gennaio, alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. Con 56.067 accessi nel 2024, il pronto soccorso dell’disi conferma il presidio dell’Azienda con la più elevata attività. L’anno scorso sono state circa 9100 le Tac effettuate presso la radiologiasu richiesta dei Pronto Soccorso Aziendali. L’introduzione della seconda Tac, ad hoc per le necessità dell’emergenza urgenza, rappresenta indubbiamente un valore aggiunto per l’organizzazione del percorso di diagnosi e cura del paziente “urgente” ma anche per l’intero presidio che potrà utilizzare la prima Tac presente presso la radiologia per tutte le attività ordinarie che potranno quindi essere pianificate consentendo un maggiore numero di slot disponibili.