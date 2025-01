Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 17 gennaio 2025: Pesci, chiarisci le idee!

L’diper17ArieteGiornata positiva. La vostra ricchezza interiore vi permette di entrare in sintonia con le persone care e i colleghi. Tuttavia, potreste affrontare qualche difficoltà con chi lavora sotto la vostra supervisione. Le collaborazioni sono fondamentali; imponetevi con simpatia e dinamismo. Evitate la fretta, soprattutto a causa dell’opposizione tra Marte e Mercurio; prudenza nei viaggi.ToroSoddisfazioni e risultati immediati in vista, con Mercurio che favorisce anche interessi e proprietà lontane. Urano vi spinge verso nuove conoscenze, come lo studio di materie spirituali o lo yoga, beneficiando il vostro benessere fisico. È il momento ideale per dare una nuova direzione alla vostra attività. In amore, il partner desidera maggiore affetto e sentimento.