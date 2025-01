Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi17? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi17:ArieteCari Ariete, sentite una certa pressione intorno a voi, ma evitate di farvi distrarre. Siete sulla strada giusta, ma la stanchezza accumulata vi invita a fermarvi un po’: concedetevi una pausa prima di rimettervi in cammino.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, i vostri sforzi dell’ultimo periodo saranno presto ricompensati: le soddisfazioni arriveranno a breve e fareste bene a festeggiare.