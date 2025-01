Liberoquotidiano.it - Oro, Valentini: "Legame tra territorio e impresa per valorizzare Made in Italy"

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Iltraè la chiave pere tutelare ilin". Lo ha detto Valentino, viceministro delle Imprese e delin, intervenendo all'inaugurazione di VicenzaOro, la manifestazione fieristica B2B per il settore orafo in Italia. Alla fiera partecipano oltre 1.300 brand espositori e 515 buyer internazionali da oltre 100 Paesi. Nei primi 10 mesi del 2024 i ricavi dell'industria dei preziosi risultano in rialzo del 5,8% (dati Istat), con l'export più dinamico rispetto al mercato interno. "Questo evento - ha detto - dimostra come il sistema fieristico sia uno dei driver, dei motori più importanti per la promozione delin. Dobbiamo legare il sistema fiera alla città, all'arte, alche devono essere parte dell'esperienza dei buyer che arrivano perché ilinè fatto di concretezza ma anche di elementi immateriali, che a volte sono anche più importanti.