Oriella Dorella non ha nessuna malattia, ma un dolore straziante sì: ecco la verità sui figli

, ex ballerina e icona della danza, ha vissuto una vita segnata non solo da successi professionali, ma anche da difficoltà personali che l’hanno profondamente cambiata. Nonostante la carriera brillante e la visibilità mediatica, dietro le quinte la sua vita privata è stata tutt’altro che facile.In particolare, la separazione dal marito Eugenio Gallavotti e le difficoltà nell’affrontare il suo ruolo di madre adottiva hanno lasciato cicatrici profonde nel cuore della donna. Non si è trattato di unafisica a segnare la sua esistenza, ma piuttosto di unemozionale che l’ha costretta a reinventarsi come madre e a crescere da sola i suoiadottivi, Marcos e Moises.Ma come è iniziata questa storia d’amore e, soprattutto, di separazione? E cosa ha davvero vissutoper arrivare a diventare il punto di riferimento che è oggi?e ilper l’abbandono del marito: la confessioneLa storia d’amore con Eugenio Gallavotti, noto giornalista e direttore di Elle, sembrava un sogno che si stava realizzando.