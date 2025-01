Secoloditalia.it - Ore di speranza per il Medio Oriente: scatta la tregua a Gaza, ostaggi liberi da domenica

Ore die di fiducia ine nel mondo dopo il via libera di Israele all’accordo con Hamas sul cessate il fuoco ae sullo scambio dicon prigionieri palestinesi. La, a meno di clamorosi imprevisti dell’ultimo momento, dovrebbe partire già da domani.Le delegazioni di Israele e del movimento islamista palestinese Hamas, insieme ai negoziatori, hanno firmato a Doha, in Qatar, l’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia die il rilascio degli. L’accordo era stato annunciato mercoledì scorso dalla capitale qatariota, ma le squadre negoziali hanno poi proseguito i colloqui per finalizzare i dettagli e risolvere le ultime questioni in sospeso, come quella relativa ai nomi dei detenuti palestinesi da scarcerare in cambio della liberazione degliche si trovano ancora nella Striscia di