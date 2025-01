Lanazione.it - Omicidio di Maati, l’ombra delle bande. Bastoni, coltelli e pistole, così i gruppi si affrontano

Firenze, 17 gennaio 2025 – Un sottobosco di guerre quasi quotidiane per l’egemonia sul territorio.e perfinoper imporre la legge del più forte con la violenza. Quella violenza che spesso tracima, come successo all’alba del 29 dicembre, quandoMoubakir, 17 anni, ha perso la vita per un’aggressione feroce, ma dai motivi ancora molto sbiaditi e comunque sempre e comunque ingiustificabili. Forse addirittura sconosciuti a chi ha risposto alla “chiamata alle armi” partita confusamente alle cinque di una domenica mattina, ma che per la convinzione quasi cieca di chi vi ha aderito, è sintomo di un protocollo collaudato. E quante altre volte può essere stato messo in pratica? C’è una Firenze, dove centro, periferia e hinterland diventano terreno di scontro e territorio da rivendicare.