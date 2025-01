Inter-news.it - Okoye, shock: indagato per scommesse! Fatto ammonire apposta

Il portiere dell’Udinese, Maduka, è coinvolto in uno scandalosportive. Il portiere avrebbe scommesso su se stesso in una partita di Serie A.IL CASO –rischia grosso. Il portiere dell’Udinese, su cui sta indagando la Procura di Udine, èper calcio. Nello specifico, gli inquirenti hanno messo sotto indagine un flusso anomalo dinella Sisal durante la partita tra Lazio e Udinese dello scorso 11 marzo. A tal proposito, il portiere nigeriano sarebbe finito sotto indagine per un’ammonizione sospetta, arrivata al diciannovesimo del secondo tempo della partita disputatasi all’Olimpico e valida per lo scorso campionato. In quel caso, infatti,si fece, tant’è che lo staff dell’allora allenatore friulano Gabriele Cioffi inviò un proprio addetto dietro la porta del 25enne per calmarlo.