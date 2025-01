Ilgiorno.it - Oggi l’addio a Marco Magagna. Gli amici aresini lo difendono: "Non è mai stato un violento"

Si svolgerannoalle 15 i funerali di(nella foto). L’occasione per dare l’ultimo saluto al 38enne di Arese sarà alla chiesa parrocchiale di “Santa Maria aiuto dei cristiani“ di via Matteotti. Sono passati circa dieci giorni dall’uccisione dell’uomo da parte della fidanzata trentatreenne Stella Bo nella casa di Bovisio Masciago, dove i due convivevano. La famiglia, i genitori e il fratello ancora residenti ad Arese che sugli annunci funebri salutano“con immenso amore“, rimangono in attesa di una verità su come siano andate le cose la notte tra il 6 e 7 gennaio. Attualmente Stella Bo si trova agli arresti domiciliari a casa dei genitori a Limbiate, a seguito della decisione presa il 9 gennaio dal gipFormentin del tribunale di Monza che ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore della donna, Manuel Messina.