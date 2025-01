Zonawrestling.net - Oba Femi: “CM Punk è una grande risorsa per NXT”

CMè stato spesso al centro delle notizie, soprattutto negli ultimi anni, per alcune voci riguardanti accadimenti vari nel backstage. Sono ormai note a tutti le sue vicende in AEW, dove il wrestler ha avuto diversi screzi con i colleghi nello spogliatoio, ma sembra che tutto questo non faccia parte della sua nuova esperienza in WWE: sono infatti molte le stelle, soprattutto quelle di NXT, che apprezzano la presenza del Second City Saint. Oba, intervistato per No-Contest Wrestling, ha parlato dell’influenza positiva di CMin WWE, in particolare con le giovani leve di NXT:“Mi ha dato dei back sul mio match con Wes Lee, ha fatto lo stesso anche per il match contro Axiom. Ricordo che è stato presente per entrambi gli incontri. Si è fatto vedere a così tanti show, ma ricordo quelli in particolare perché ho parlato direttamente con lui.