Nuovi poteri a Roma Capitale: al via l'iter parlamentare

La riforma di Roma Capitale prende finalmente slancio con l'avvio dell'iter parlamentare. La Camera dei deputati ha fissato per il 21 gennaio il termine per presentare la lista dei soggetti da ascoltare in commissione Affari costituzionali. Al centro del dibattito vi è la proposta di legge promossa da Paolo Barelli (Forza Italia) e Luca Sbardella (FdI), affiancata da un testo simile del dem Roberto Morassut. La riforma punta a colmare il divario di poteri e risorse tra Roma e le altre capitali europee, attribuendo alla città maggiore autonomia amministrativa e finanziaria. L'obiettivo è approvare la legge entro l'estate, avviando così un cambiamento storico per la capitale. L'iter della riforma di Roma Capitale è stato ufficialmente avviato con la convocazione della commissione Affari costituzionali.