Nuova Kia EV2 2026 | come sarà il crossover elettrico coreano?

La Kia EV2, attesa per iluncompatto progettato specificamente per il mercato europeo. Con una lunghezza stimata tra 3,95 e 4 metri, si posizionerà nel segmento B, offrendo una soluzione ideale per le strade urbane europee.La Kia EV2 è stata recentemente avvistata durante i test su strada, offrendo un primo sguardo al suo design esterno. Nonostante le camuffature, si possono distinguere elementi stilistici moderni,il nuovo sistema di illuminazione a LED “Star Map”, già presente nei modelli EV9 ed EV3.Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render presi dal video del canale Youtube di Jovcars. Di seguito il link alla fonte:Per quanto riguarda gli interni, non sono ancora disponibili immagini ufficiali. Tuttavia, è probabile che la EV2 adotti un design minimalista e funzionale, in linea con gli altri modelli elettrici di Kia.