Nuoto di fondo Coppa del Mondo 2025 | Paltrinieri guida gli azzurri in Egitto

Ladeldidiè pronta a partire. Il primo appuntamento è in programma a Soma Bay, in, tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. La prova verrà ospitata dalle acque del Mar Rosso e vedrà in azione diversi atleti. Gli italiani lasceranno Roma il 18 febbraio. La tappa di apertura insarà seguita da quella ad Ibiza, in programma tra il 25 e il 26 aprile. In estate, gli atleti saranno chiamati all’azione a Setubal dal 14 al 16 giugno, per poi recarsi nel Golfo Aranci il 10 e l’11 ottobre.Ginevra Taddeucci,acque libereI convocati per la prima tappa dideldidiA capo della compagine tricolore pronta a raggiungere l’c’è Gregorio(Fiamme Oro/Cooper) e sono attesi al via anche Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics), Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), Vincenzo Caso (Fiamme Oro/CC Napoli), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Andrea Filadelli (Marina Militare/Superba).