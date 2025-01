Secoloditalia.it - Notte di terrore per Jannotti Pecci, presidente degli industriali napoletani: aggredito e inseguito

Ildell’Unionedi Napoli Costanzoè statosotto casa, a Posillipo, lo scorso 7 gennaio. Lo ha raccontato lo stesso leaderal Corriere del Mezzogiorno.stava rientrando a casa quando “una moto con a bordo un uomo e una donna mi ha sbarrato la strada. Quell’individuo ha sferrato un pugno contro di me. Di una violenza. Ho avuto la capacità di schivarlo, per fortuna, anche se un po’ mi ha preso. Poi un calcio ancora più violento nell’auto. Tanto da fargli perdere l’equilibrio”. A quel puntoha fatto inversione ed è riuscito a dileguarsi arrivando a casa.“Saprei riconoscere chi mi ha”«Ho avuto paura, molta paura», ha aggiunto. Ildell’Unionedi Napoli ha sporto denuncia: “L’ho riconociuto e non lo dimenticherò mai”.