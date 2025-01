Game-experience.it - Nintendo Switch 2, sono aperte le registrazioni per l’Experience di Milano, ecco come partecipare

Leggi su Game-experience.it

ha annunciato l’apertura delleper il2 Experience:, un evento imperdibile per i fan visto che permetterà di provare in anteprima la nuova console della Grande N.Questo appuntamento è in programma nello specifico dal 25 al 27 aprile 2025 presso il The Mall in Piazza Lina Bo Bardi. La partecipazione sarà possibile solo tramite estrazione gratuita per chi si registrerà entro le 23:59 del 26 gennaio.Peral2 Experience, è necessario registrarsi sul sito ufficiale diutilizzando un account esistente o creandone uno nuovo gratuitamente. Una volta sul portale, sarà possibile scegliere la giornata e la fascia oraria preferite perall’estrazione. I partecipanti devono avere almeno 18 anni. È inoltre possibile registrare gruppi di massimo sei persone, includendo ragazzi tra i 7 e i 17 anni, purché tutti abbiano un accountcollegato allo stesso gruppo famiglia.