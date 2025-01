Game-experience.it - Nintendo Switch 2, NACON ha presentato gli accessori dedicati alla console

Con l’annuncio ufficiale di2, i produttori disi preparano al debutto della nuova. Tra questi,, azienda francese leader nel settore, ha svelato una vasta gamma diprogettati per migliorare l’esperienza di gioco e proteggere ladurante l’uso quotidiano o in viaggio. La nuova linea, ricca e variegata, sarà disponibile al momento del lancio della, con dettagli sui prezzi che saranno resi noti prossimamente.Gliincludono custodie rigide in diverse colorazioni (rossa, celeste e nera) e gusci protettivi per proteggere il corpo dellada urti e graffi. Invece per chi viaggia spesso sono disponibili borse da viaggio progettate per contenere la, il dock, i giochi e tutta una serie di altri. Protezioni in vetro temperato e strumenti di pulizia completano l’offerta per mantenere lo schermo dellasempre integro e pulito.