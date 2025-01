Ilrestodelcarlino.it - Nel nome di Emanuela: "Una fiaccolata per lei"

Un paese raccolto nel dolore, Castignano. Nella giornata in cui ricorrerà l’ottavo anniversario della tragedia dell’hotel Rigopiano, costata la vita a Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, verrà ricordata ancheMassicci, la 45enne che proprio un mese fa, il 19 dicembre, venne ammazzata di botte dal marito Massimo Malavolta nella loro abitazione di Ripaberarda. Domani sera, infatti, è in programma laorganizzata dall’amministrazione comunale alla quale parteciperanno tanti sindaci del territorio, ma anche i famigliari e gli amici di. "Sarà un momento di grande partecipazione di tutta la comunità e saranno presenti anche le associazioni di categoria per sensibilizzare tutti contro la problematica relativa alla violenza di genere - spiega il sindaco Fabio Polini -. Faremo sentire tutto il nostro calore anche a Jacopo e Tommaso, i due figli di