Nel 2024 il più grande aumento di CO2 nell’atmosfera L’Osservatorio delle Hawaii ha registrato un balzo di 358 parti per milione

Ilfattoquotidiano.it - Nel 2024 il più grande aumento di CO2 nell’atmosfera. L’Osservatorio delle Hawaii ha registrato un balzo di 3,58 parti per milione

Ilsi conferma campione di record (negativi) per il clima. Dopo le notizie delUE sul clima Copernicus, per il quale quello appena chiuso è stato l’anno più caldo maida quando esistono le rilevazioni scientifiche, ilsi porta a casa un altro fosco primato: quello di anno con il maggiordi CO2di Mauna Loa alleha infattiundi 3,58pernel, il più consistente a memoria di dati (quindi dal 1958 in questo caso) secondo quanto riportato dalla rivista NewScientist.L’record è dovuto in parte alle emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili e da altre azioni umane, come l’abbattimentoforeste, che hanno raggiunto un livello record nel