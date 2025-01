Terzotemponapoli.com - Napoli-Verona: l’analisi di Iannanto sulla direzione di Zufferli

La sfida traè stata diretta dadi Udine.Il direttore di gara ha potuto giovare della correttezza dei giocatori in campo, ma non di è fatto cogliere impreparato quando chiamato in causa.Qualche piccola sbavatura non manca, ma comunque niente che va ad influire sul naturale svolgimento del match.Andiamo a vedere gli episodi in dettaglio:9º McTominay trattenuto da Magnani alle spalle al limite. Giusto il primo fischio del match.19º Di Lorenzo sgambettato alle spalle da Dawidowicz. Arriva il fischio rafforzato dalla segnalazione dell’assistente.35º Troppo stretto il pressing di Rrahmani su Suslov. Giusto il fischio.38º McTominay steso con la coscia da Belayane che lo sbilancia. Per l’arbitro, ben appostato è tutto ok, ma l’intervento era irregolare e meritevole di fallo.