Napolipiu.com - Napoli, Garnacho sempre più vicino: lo United ha trovato il sostituto

più: lohail">Il club inglese avrebbe individuato in Quenda dello Sporting Lisbona l’erede dell’argentino. Si attende l’ok definitivo per chiudere l’operazione con gli azzurri.Ilpiùa chiudere per Alejandro. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la trattativa tra il club azzurro e il Manchesterstarebbe entrando nella fase decisiva, con segnali positivi che arrivano direttamente dall’Inghilterra.Il club di De Laurentiis ha già raggiunto un’intesa di massima con l’attaccante argentino, individuato come primo obiettivo per il dopo Kvaratskhelia. Un accordo che rappresenterebbe un colpo di mercato importante per il, determinato a rinforzare il reparto offensivo nonostante la presenza di David Neres in rosa.