Myss Keta | Il mio album viscerale racconto le perfidie del mondo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nessuno conosce il suo vero nome e il volto è sempre coperto da mascherina e occhiali da sole. Eppure, con la sua musica sperimentale e provocatoria, riesce sempre a fare centro. Ed è così anche per ‘.’ (punto) il nuovo progetto discografico, quartoin studio dell’artista, disponibile dal 17 gennaio, con il quale la cantautrice milanese mette in luce le ingiustizie e le questioni irrisolvibili della vita moderna, e dove influenze fidget house si legano a doppio filo a synthpop e tecktonik, con citazioni alsonoro electroclash di Miss Kittin e Felix da Housecat, la dance di Gigi D’Agostino, e le melodie visionarie di Crystal Castles e Kap Bambino. “E’ unessenziale – racconta– ho voluto fosse tale nella ricerca dei temi e in quella testuale e mi sono impegnata perché i testi fossero forti.