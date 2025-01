.com - Morto a 78 anni David Lynch, regista visionario

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – E’all’età di 78ile sceneggiatore. La notizia è riportata dalla rivista Variety che cita un post Facebook della famiglia: “”C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Tieni d’occhio la ciambella e non il bucò”.rivelò nel 2024 che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo una vita passata a fumare, e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di uscire di casa per dirigere.Nato a Missoula, nel Montana, il 20 gennaio del 1946,Keithè stato uno dei registi tra i più acclamati, importanti e influenti del suo tempo. Con il suo stileaveva rivoluzionato il linguaggio del cinema e della televisione. Nei suoi lavori si fondono elementi di horror, film noir, giallo e surrealismo tessendo racconti non dissimili da quelli di Luis Buñuel, che procedevano con una logica impenetrabile.