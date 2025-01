Ilgiorno.it - Mortara, raffica di furti: si punta sul rafforzamento della videosorveglianza

, 17 gennaio 2025 – Un furto riuscito, almeno altri quattro tentati e un’auto danneggiata. È Il bilancio di quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì adove il problemasicurezza torna ad acuirsi. Una serie di episodi che hanno riportato in primo piano un tema in effetti mai accantonato, quellosicurezza nel territorioLomellina con particolare riferimento alle sue realtà maggiori, Vigevano e appunto. La polizia localeseconda città lomellina fa il possibile sia con il personale che con la rete dima è chiaro che non basta per fa fronte ad una situazione così grave. Intanto però il Comune ha messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere diutili nelle indagini avviate per risalire ai responsabili di questi episodi che potrebbero anche essere gli stessi.