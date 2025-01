Liberoquotidiano.it - Morosini: "Politica vuole addomesticare azione giudiziaria"

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - - "In nome della 'separdelle carriere', si impone un ampio riassetto dei rapporti trae giurisdizione; radicalmente distante dal modello concepito dai padri costituenti. D'altronde, gli stessi toni del dibattito parlamentare che ha preparato il voto di oggi tradiscono intenti non riducibili all'obiettivo di rendere più bilanciato ed efficace il sistema giudiziario e processuale. Paiono più adatti ad un progetto che coltiva l'esigenza delladil'. Il tutto in una atmosfera di palpabile esprit de ressentiment che parte da lontano". Con queste parole il Presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio, commenta l'approvdella Camera, con 174 voti a favore, 92 voti contrari e 5 astenuti, della norma che prevede la separdelle carriere nella magistratura.