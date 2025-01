Sport.quotidiano.net - Montefano. "A Fabriano per allungare il passo. Dobbiamo tirarci fuori dalla zona a rischio»

Dopo il positivo pareggio conquistato a Urbino ilè deciso a concedere il bis ache all’andata ha violato il campo dei viola. "All’andata – ricorda Lorenzo Gigli, direttore sportivo del– venivamo da due vittorie quando siamo incappati in quella gara in cui abbiamo commesso degli errori che ci hanno tolto sicurezze dando il via a un periodo negativo". Il diesse mette nel mirino i prossimi avversari. "Ci attende una realtà che conosce bene la categoria e che avrà il morale alto dopo la vittoria a Matelica. Naturalmente vorranno dare seguito a quel risultato, ma anche noi abbiamo lo stesso obiettivo dopo la positiva prestazione a Urbino. Vogliamola striscia positiva in un momento in cui le partite diminuiscono di volta in volta e i punti sono sempre più pesanti".