Lopinionista.it - Montecitorio, audizioni su decreto situazioni emergenza e Pnrr

Leggi su Lopinionista.it

– Lunedì Ciciliano, martedì Bardi, Legnini, Schifani, Gualtieri – Dirette webtvLunedì 20 gennaio, presso l’Aula della Commissione Ambiente della Camera, le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiaredi particolare, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, svolgono le seguenti:Ore 15.10 rappresentanti dell’Associazione nazionale consorzi, gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI)Ore 15.20 Mauro Caliste, Presidente del V Municipio di RomaOre 15.30 rappresentanti del Comitato di quartiere QuarticcioloOre 15.40 Marco Borga, professore ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali presso l’Università degli Studi di Padova, Francesco Fatone, professore ordinario di processi ed impianti chimici presso l’Università Politecnica delle Marche, e Marco Petitta, professore ordinario di idrogeologia presso l’Università La Sapienza di RomaOre 16.