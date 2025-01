Mondo del calcio in lutto | è morto Denis Law vincitore del Pallone d’Oro 1964

Leggi su Sportface.it

L’ex attaccanteLaw,delnel, èall’età di 84 anni. Soprannominato ‘Il Re’, Law ha giocato per undici anni al Manchester United, collezionando 404 presenze e 237 reti. I risultati ottenuti lo hanno posizionato al terzo posto nella storia del club, alle spalle solo di Wayne Rooney e Bobby Charlton. La sua carriera inizia a soli 15 anni, quando Law firmò con l’Huddersfield. L’attaccante venne venduto al Manchester City quattro anni dopo, nel 1960, per 55.000 sterline. L’anno successivo, nel 1961, lasciò l’Inghilterra per unirsi alle fila del Torino, dove rimane fino al 1962.Dopo due stagioni spese in Italia, fece ritorno nel Regno Unito: il Manchester United lo aveva ingaggiato per 115.000 sterline. L’attaccante rimane all’Old Trafford fino al 1974, quando chiuse la propria carriera al Manchester City Law, protagonista della Nazionale scozzese, ha siglato trenta gol in 55 presenze, ottenendo il titolo di miglior marcatore scozzese della storia.