Mister Movie | Le Riprese di Scream 7 Procedono | Ritorni e Nuovi Volti nel Cast del Settimo Capitolo della Saga Horror

Ledi7 sono ufficialmente iniziate, portando con sé un mix diattesi e nuove aggiunte al, nonostante le turbolenze avvenute durante lo sviluppo. Laprosegue con un’inedita combinazione dinoti e talenti freschi che promettono di espandere ulteriormente l’universo di Ghostface.Il Ritorno di Jasmin Savoy Brown nei Panni di Mindy Meeks-MartinSecondo quanto riportato da Variety, Jasmin Savoy Brown tornerà nel ruolo di Mindy Meeks-Martin, la gemella di Chad (interpretato da Mason Gooding) e nipote di Randy Meeks, personaggio iconico dei primi due capitoli. Mindy, introdotta nel reboot del 2022, è nota non solo per la sua astuzia e il suo legame con la tradizioneserie, ma anche per essere il primo personaggio apertamente queer del franchise.