Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di “Wolf Man” chiarisce i motivi per cui Ryan Gosling ha abbandonato il progetto

Leggi su Mistermovie.it

Il moderno adattamento del classicoMan del 1941, parte del leggendario catalogo dei Universal Classic Monsters, ha subito un importante cambiamento di cast., inizialmente scelto come protagonista, haila causa di conflitti di programmazione, lasciando il posto a Christopher Abbott, un attore emergente noto per la sua intensità drammatica.L’Addio di, già associato alprima dell’annuncio di Leigh Whannell come, rappresentava una scelta di alto profilo per Universal Pictures. La sua presenza avrebbe sicuramente attirato un vasto pubblico, aumentando le aspettative per il reboot. Tuttavia, a causa degli scioperi e di ritardi nella produzione, gli impegni dell’attore si sono sovrapposti, portandolo a ritirarsi dal