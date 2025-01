Milano, inizia il processo per l’elefantessa Bambi maltrattata dai proprietari del circo Niuman

Leggi su Open.online

oggi, 17 gennaio, ilal Tribunale di Mantova a carico deidelBusnelli, accusati di maltrattamento nei confronti del, che quest’anno compie 56 anni. La vicenda risale a marzo 2023, quando i carabinieri forestali di Castiglione delle Stiviere intervennero ad Asola, dove ilsi era appena insediato, sequestrando l’animale per presunte condizioni di detenzione non idonee. Secondo gli inquirenti, ricostruisce il Corriere della Sera,era confinata in un recinto troppo piccolo per le sue dimensioni, in un ambiente sporco e privo delle minime condizioni igieniche. Stress e malessere per l’animaleDurante il sopralluogo, supportato anche dalla da un veterinario, fu constatato chemostrava comportamenti innaturali, come camminare in cerchio senza sosta e reagire in modo apatico agli stimoli esterni, segnali di stress e malessere.