Mercato chi se ne va e chi arriva Tavcar ai saluti scambio D’Amore

L’Ascoli saluta anche. Nelle prossime ore a lasciare le cento torri sarà invece il centrale difensivo Quaranta. Continua la serie di operazioni in uscita assestate dal club di corso Vittorio Emanuele, ma di rinforzi utili per puntellare l’attuale organico messo a disposizione del tecnico Di Carlo neanche l’ombra. La rosa bianconera ad oggi continua a necessitare di un potenziamento del reparto di centrocampo e di altri tasselli come quelli idonei ad agire sulle due rispettive corsie laterali. Nella giornata di ieri il Picchio ha annunciato la partenza dello slovenoche ha rinnovato con l’Ascoli fino al 2028 per poi essere girato in prestito secco all’Union Clodiense, squadra impegnata nel girone a di serie C, fino al termine dell’attuale stagione. La nuova destinazione gli permetterà di trovare maggior continuità rispetto alle possibilità avute in bianconero.