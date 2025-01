Lettera43.it - Manifestazioni in tutta Italia contro il decreto sicurezza: «100.000 luci contro il buio del regime»

Si sono svolte a partire dal tardo pomeriggio del 17 gennaio, nelle principali cittàne, leper protestarel’approvazione del ddl. Sotto lo slogan 100.000ildel, i partecipanti si sono radunati in piazze come quella di Sant’Andrea della Valle a Roma, Napoli, Bologna e molte altre, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto del disegno di legge. Secondo Amnesty, il ddl 1236, in discussione al Senato, «inasprisce le leggi penali sullapubblica e antiterrorismo, penalizzando anche forme di dissenso pacifico».Nicola Scotta di Insurgencia: «Nel paese si respira un clima pesante di repressione e discriminazione»Anche Napoli ha visto una partecipazione significativa, con un sit-in in piazza del Plebiscito, dove diverse sigle, tra cui Amnesty International, Cgil e associazioni locali, hanno esposto uno striscione con la scritta: “100.