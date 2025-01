Ilrestodelcarlino.it - Madonna delle Lacrime. Celebrazioni a Rocca

La parrocchia di Santa MariadiSan Casciano celebra oggi l’anniversario del pianto della, avvenuto, secondo le cronache di storia locale il 17 gennaio 1523. Alle 10 messa presieduta dal parroco don Giovanni Amati e concelebrata dal cappellano don Rudy Viscarra, alle 15.30 recita del rosario, a cura del Gruppo Perpetuo. Spiega il parroco: "Durante la giornata sarà possibile effettuare la tradizionale offertacandele all’immagine dellae rinnovare l’adesione all’omonima Compagnia". Come appendice alle, domenica alle 15 si terrà la benedizione degli animali in piazza Garibaldi, in occasione della festa di Sant’Antonio abate. Il miracolo della lacrimazione dell’immagine della, una terracotta policroma del XV secolo, è raccontata da vari storici locali, fra cui il pievano don Mario Melandri, nel libro ‘San Casciano e le parrocchie dell’alta valle del Montone e Rabbi’ (Cappelli editore, 1950).