M¥SS KETA esce l’album ‘ ’ | Istinto ed emozioni

Parte dalla definizione Treccani,, per spiegare il titolo – e la volontà – del suo nuovo album, ‘.’. Un ‘punto’ che intende esprimere un’affermazione senza chiedere permessi né cercare compromessi. Esattamente come l’artista conferma ancora una volta di essere. “Trovo il punto un segno molto significativo: se ci pensiamo, è un segno grafico infinitesimale, ma è più potente di qualsiasi altro”, spiega introducendo le tracce.Perché – prosegue – raccoglie una “forza dirompente, e poi è entrato nel linguaggio quotidiano come metafora di tante cose. Mi piace l’idea che abbia così tanti significati eppure resti all’essenzialità. Questo, infatti, è un album essenziale nei temi quanto nella ricerca sonora. Ho cercato proprio di fare un lavoro intenso anche dal punto di vista emotivo, affrontando argomenti che toccano la mia parte più viscerale, il mio punto di vista sul mondo contemporaneo.