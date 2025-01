Ilnapolista.it - Lukaku è il regista offensivo del Napoli, già sei assist (solo Tavares ha fatto meglio) – Gazzetta

è ildel, già seiha) –Domani, sabato, alle 20.30 si giocherà Atalanta-sfida scudetto. Conte in avanti si affida ovviamente ae Neres (oltre che a Politano). Proprio die della sua trasformazione inscrive ladello Sport:Per sorprendere l’Atalanta, Conte avrà bisogno della migliore versione della sua nuova coppia d’oro Neres-. Antonio ha riacceso Romelu e forse questa non è neanche una notizia: nessunodi Conte sapeva come e dove mettere mano su quella macchina da gol un po’ arrugginita. D’accordo, il belga non è più devastante come un tempo, ma è diventato un ottimoe col gioco di sponda sa aprire autostrade ai compagni: già seiin campionato, secondo in A dietro Nuno